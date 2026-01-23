Студентка МФТИ представила Путину проект генетического дизайна сельхозкультур

Студенты с помощью индустриальных партнеров, по словам Уткиной, начали осуществлять проект по получению рапса с более высоким выходом и качеством масла и более высокой скоростью получения гибридов, а также картофеля с более высокой лежкостью, менее вредными свойствами при жарке и изготовлении фри и чипсов. Получаемые растения не считаются генно-модифицированными, так как не содержат вставки чужеродного гена, подчеркнула студентка.