Студентка МФТИ представила Путину проект генетического дизайна сельхозкультур

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Студентка магистратуры Московского физико-технического института (МФТИ) Виктория Уткина представила президенту РФ Владимиру Путину студенческий научный проект в области геномного редактирования или генетического дизайна сельскохозяйственных растений. Диалог состоялся в ходе встречи президента со студентами МФТИ.
«У нас в МФТИ очень интересный проект по разработке методов геномного редактирования следующего поколения для ускоренной селекции растений. И мы можем назвать это переходом от селекции к генетическому дизайну растений», — рассказала Уткина.
В отличие от традиционной селекции, где на создание сорта уходит 10−15 лет, у студенческого научного коллектива, благодаря разрабатываемой технологии, на создание растений с заданными признаками будет уходить примерно 1−2 года, отметила студентка. «Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами, с точными изменениями и новыми признаками», — рассказала она.
Студенты с помощью индустриальных партнеров, по словам Уткиной, начали осуществлять проект по получению рапса с более высоким выходом и качеством масла и более высокой скоростью получения гибридов, а также картофеля с более высокой лежкостью, менее вредными свойствами при жарке и изготовлении фри и чипсов. Получаемые растения не считаются генно-модифицированными, так как не содержат вставки чужеродного гена, подчеркнула студентка.