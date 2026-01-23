Ричмонд
10-балльные заторы сковали Ростов вечером 23 января

Город застыл после снегопада: ростовчане попали в 10-балльные пробки вечером в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 января улицы Ростова-на-Дону сковали 10-балльные заторы. Ростовчане не могут добраться домой, город буквально застыл после прошедшего снегопада.

Глухие заторы собрались в разных районах города. В частности, стоит весь центр: Ворошиловский, Красноармейская, Кировский, Максима Горького, Текучева, Варфоломеева, Большая Садовая и Буденновский.

Кроме того, водителям придется долго ехать по проспекту Михаила Нагибина, Нансена, Шолохова. Снова остановилось движение по Мясникова и Сарьяна. «Бардовыми» также остаются Менжинского, Вавилова, Ларина, Ленина, Зоологическая и ряд других улиц.

Также на интернет-карте в разных районах города появились знаки ДТП, всего к этому моменту произошло около шести аварий.

Напомним, ранее жителей Дона предупредили об ухудшении погоды. По прогнозу в регионе пройдут снегопады, возможны метели, на дорогах будет скользко. В такую погоду всем нужно быть внимательными и осторожными.

