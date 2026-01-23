Омская телебашня засияет в честь Дня российского студенчества

Напомним, что телебашня в Омске давно стала знаковой достопримечательностью Омска. Ее подсветка состоит из 9 080 светодиодных пиксельных светильников и 12 мощных прожекторов, которые ежедневно в вечернее время демонстрируют омичам динамичные световые шоу и тематические видеосценарии.