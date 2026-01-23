Омская телебашня засияет в честь Дня российского студенчества

В преддверии Татьяниного дня — Дня российского студенчества — омская телебашня вновь станет центром городского праздника. Филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» включит специальный праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки на главном телеобъекте региона.
24 января с 18:00 до 00:00 и 25 января с 18:00 до 23:00 на медиафасаде 196-метровой башни появится яркая надпись «25 января. День российского студенчества», оформленная на фоне светящиеся воздушных шаров.
Напомним, что телебашня в Омске давно стала знаковой достопримечательностью Омска. Ее подсветка состоит из 9 080 светодиодных пиксельных светильников и 12 мощных прожекторов, которые ежедневно в вечернее время демонстрируют омичам динамичные световые шоу и тематические видеосценарии.
