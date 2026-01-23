«Минуя Министерство обороны и Генеральный штаб». Лукашенко стал лично приводить в боеготовность военные части Беларуси

В Беларуси продолжается проверка Вооруженных Сил по поручению президента Александра Лукашенко. Причем глава государства лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генштаб. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
23 января экзаменовали одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования, оценивали действия военных при внезапном подъеме и выполнении поставленных задач. Технику им надо было выстроить в колонны, провести осмотр и совершить марш по незнакомому маршруту в условиях работы диверсионных групп противника с применением беспилотников. За учениями наблюдали сотрудники Госсекретариата.
«Президент приводит воинские части в полную боевую готовность, лично минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. То есть распоряжение было подписано президентом и вручено командиру механизированной бригады», — отметил Александр Вольфович.
По его словам, любой человек в погонах должен быть готовым к действиям в любое время дня и ночи. И это то, чего добивается от военнослужащих глава государства.
Александр Вольфович отметил, что президент в любое время может прибыть в любую воинскую часть и посмотреть, как идет проверка.
«Прибытие президента может быть неожиданным для всех — как для тех, кто проверяет, так для тех, кто держит экзамен», — отметил Александр Вольфович и подчеркнул, что цель проверки — увидеть объективную картину и реальное состояние войск.
