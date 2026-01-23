Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 26 января 2026

Отключение отопления в Иркутске 26 января 2026 года пройдет в Свердловском округе. Как сообщает оператор тепловых сетей города, бригаде предстоит заняться ремонтом. В будущем это поможет не допустить возникновения аварийных ситуаций.
— По улице Варламова, 95 предстоит заменить неисправно действующие задвижки. На Помяловского, 7 заменят поврежденный трубопровод, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что часть домов временно останется без горячей воды. Однако переживать не стоит. Работы завершатся к четырем-пяти часам вечера. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 26 января 2026 года представлена в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
