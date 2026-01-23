Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 26 января 2026

Отопление и горячую воду отключат в части Иркутска 26 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 26 января 2026 года пройдет в Свердловском округе. Как сообщает оператор тепловых сетей города, бригаде предстоит заняться ремонтом. В будущем это поможет не допустить возникновения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 26 января 2026.

— По улице Варламова, 95 предстоит заменить неисправно действующие задвижки. На Помяловского, 7 заменят поврежденный трубопровод, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что часть домов временно останется без горячей воды. Однако переживать не стоит. Работы завершатся к четырем-пяти часам вечера. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 26 января 2026 года представлена в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье работодатель заплатит 210 тысяч за принуждение слесаря к работе дворником.