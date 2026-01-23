Главные новости за неделю 19−23 января 2026 года

В Кремле прошла встреча Путина с делегацией США
Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Стороны согласились, что урегулирование конфликта невозможно без разрешения территориального вопроса.
Трамп подписал устав «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп подписал устав инициарованной им международной организации «Совет мира», который он же и возглавит. Документ подписали также представители стран—участниц. Организация будет работать в сотрудничестве с ООН.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Из-за плохой погоды его машину выбросило на обочину по пути в Конышевский район. Глава региона сообщил, что серьезно не пострадал.
Трамп заявил, что не будет применять военную силу в Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на наличие необходимых ресурсов, он не намерен присоединять Гренландию силовым путем. Американский лидер выступил за немедленное начало переговоров о покупке острова.
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Это Приволье и Новопавловка в ДНР, Прилуки и Павловка в Запорожской области и Симиновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.