Главные новости за неделю 19−23 января 2026 года

Дайджест главных новостей 19—23 января 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

В Кремле прошла встреча Путина с делегацией США

Источник: Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Стороны согласились, что урегулирование конфликта невозможно без разрешения территориального вопроса.

Трамп подписал устав «Совета мира»

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал устав инициарованной им международной организации «Совет мира», который он же и возглавит. Документ подписали также представители стран—участниц. Организация будет работать в сотрудничестве с ООН.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП

Источник: Reuters

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Из-за плохой погоды его машину выбросило на обочину по пути в Конышевский район. Глава региона сообщил, что серьезно не пострадал.

Трамп заявил, что не будет применять военную силу в Гренландии

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на наличие необходимых ресурсов, он не намерен присоединять Гренландию силовым путем. Американский лидер выступил за немедленное начало переговоров о покупке острова.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

Это Приволье и Новопавловка в ДНР, Прилуки и Павловка в Запорожской области и Симиновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

