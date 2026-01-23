Почему в Приднестровье перебои с электричеством: Руководство Молдавской ГРЭС объяснило, в чем причина частых аварий

Вот как объясняет ситуацию с авариями на Молдавской ГРЭС замминистра экономического развития по энергетике приднестровского региона Евгений Гроссул:
"Вчера вылетел из работы восьмой блок, которым работала станция, сегодня аварийная ситуация случилась на одиннадцатом блоке, на который станция перешла.
Чтобы обеспечить Приднестровье светом, достаточно только одного работающего блока МГРЭС. Когда давали свет на Молдову, их работало несколько. Нынешний режим, когда станция работает на одном энергоблоке — создаёт риск непредвиденных происшествий.
Работа одним генерирующим блоком всегда чревата вот такими ситуациями. Потому что, когда работает два блока, всегда есть вероятность, когда что-то с одним случилось, поднять нагрузку на втором и закрыть недостающую".
