Студент МФТИ представил Путину проект БПЛА для ориентировки ледоколов в Арктике

Как напомнил Вячеслав Токарев, для судоходства по Северному морскому пути очень важной задачей является построение карт ледовой обстановки для информирования экипажей.

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Студент магистратуры Московского физико-технического института (МФТИ) Вячеслав Токарев представил президенту РФ Владимиру Путину успешно осуществляемый студенческий научный проект по информированию экипажей ледоколов в Арктике с помощью беспилотных летательных аппаратов. Диалог состоялся в ходе встречи президента со студентами МФТИ.

«Мы разработали решение этой проблемы — комплекс ледовой разведки, суть которого состоит в применении беспилотного летательного аппарата, оснащенного радиолокатором, с элементами искусственного интеллекта, который позволяет проводить оперативную разведку по запросу экипажа непосредственно с борта ледокола. Эта информация может быть использована для наиболее оптимальной и безопасной прокладки маршрута в сложных погодных условиях Арктики», — рассказал Токарев.

Как напомнил студент, для судоходства по Северному морскому пути очень важной задачей является построение карт ледовой обстановки для информирования экипажей. Ранее эта задача решалась при помощи спутниковых группировок, в том числе иностранных. В последнее же время в связи с антироссийскими санкциями объем доступных данных уменьшился.

Решение студенческого коллектива, по словам Токарева, апробировано в рамках четырех арктических экспедиций и уже внедрено на трех ледоколах Атомфлота. Масса БПЛА составляет порядка 200 кг, дальность полета до 100 км. Как отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, уникальным достижением проекта является посадка БПЛА на палубу во время движения самого ледокола.

