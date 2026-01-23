Эксперты назвали цены туров к замерзшиму Байкалу в феврале-марте 2026 года

Как выяснили наши коллеги из редакции Ircity.Ru, найти туры, совпадающие с праздниками день в день, не так просто. Потому что даже короткие поездки на Байкал рассчитаны, как правило, на 4−5 дней. Но есть и исключения. Например, тур на три выходных стоимостью от 55 тысяч рублей с человека. В стоимость входят трансферы на протяжении всего тура, два завтрака и обед, экскурсии, проживание в гостинице и оплата прохода в нацпарк.