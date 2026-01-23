Эксперты назвали цены туров к замерзшиму Байкалу в феврале-марте 2026 года

Перед новогодними каникулами отельеры вздыхали, что на Байкале «всё достаточно тухло», зато конец февраля и начало марта здесь считаются самым активным периодом для турбизнеса. Вот только повторится ли эта активность в 2026 году и сколько стоят туры на Байкал в конце зимы и начале весны?
Как отдыхаем в феврале и марте 2026 года
Как выяснили наши коллеги из редакции Ircity.Ru, найти туры, совпадающие с праздниками день в день, не так просто. Потому что даже короткие поездки на Байкал рассчитаны, как правило, на 4−5 дней. Но есть и исключения. Например, тур на три выходных стоимостью от 55 тысяч рублей с человека. В стоимость входят трансферы на протяжении всего тура, два завтрака и обед, экскурсии, проживание в гостинице и оплата прохода в нацпарк.
Самые продолжительные туры в конце зимы — начале лета запланированы с 20 по 25 февраля и с 6 по 11 марта, цены начинаются от 77,5 тысячи рублей на одного человека. В программу входит посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы» и поселка Листвянка, подъем к Камню Черского, экскурсия на Кругобайкальскую железную дорогу. После этого туристам предлагают отправиться в Хужир и два дня провести на Ольхоне.
Кроме того, можно посетить Байкал на бурятской, восточной стороне. Платите минимум 90 тысяч рублей, и вас возят в Турку, Усть-Баргузин, Максимиху, на Чивыркуйский залив, в Иволгинский дацан. Места есть только с 6 по 10 марта.
При этом, по словам заместителя председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадима Копылова, приехать на Байкал — это одно дело. Вы попробуйте здесь еще разместиться, когда все отели забиты!
«Сформировался иногородний спрос на эти даты, а местный рынок еще не пытался даже путем бронироваться. Будет очень много сложностей, приехать-то, конечно, можно, а вот разместиться будет непросто. Боюсь, что местному рынку останутся только однодневные выезды», — предположил Копылов.
Эксперт напомнил, что прошлой осенью Китай и Россия ввели взаимный безвизовый режим на турпоездки сроком до 30 дней. Влияние этого решения оценить сложно, но иностранных туристов никогда не стоит списывать со счетов, особенно если речь про один из самых близких к Китаю регионов России, а между Иркутском и Пекином давно летают прямые рейсы. Между прочим, Сибирь и вся Россия для многих китайцев начинаются именно с берегов «славного моря».
Впрочем, Россия для китайцев — направление скорее летнее, чем зимнее, и безвиз, по всей видимости, этого тренда не изменил.
«Китайцы стали меньше интересоваться Байкалом. Но тут стоит отметить, что из жителей азиатских стран нас зимой чаще посещали тайцы, тайваньцы, сингапурцы — то есть представители стран из более южных регионов, для которых снег в диковинку, — рассказал Копылов. — Китайцам хватает “снежно-ледовых развлечений” в Харбине или Маньчжурии, у нас они зимой никогда большинство не составляли. Когда мы говорим о “китайском” потоке, в туристической сфере чаще имеют в виду именно летний поток».
Куда больше, по словам Копылова, на ситуацию с отдыхом на Байкале повлиял туристический налог. По части финансовой нагрузки специалист сравнил его с налогом на добавленную стоимость.
«Те 2%, которые заявлены как минимальный тариф, достигают временами гораздо больших цифр. Есть такой минимальный порог — 100 рублей, это минимум, рассчитанный на цену номера 10 тысяч рублей. Для более дешевых средств размещения это составляет уже больше и 2%, может даже временами достигать 5−7%», — объяснил эксперт.
С другой стороны, и у туристов, и у местных к Байкалу в последнее время много вопросов. Например, люди рассуждают о том, что из великого, сакрального места он превратился в закуток с выпивкой и копченым омулем.