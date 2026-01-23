В Госдуме предложили ввести ответственность за организацию денежных сборов

Ранее начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин сообщил, что бывший учитель физкультуры под предлогом сбора денег на поездку школьников в спортивный лагерь и покупки новой формы обманул их родителей почти на 1,9 миллиона рублей в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.