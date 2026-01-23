Синоптик предупредил о новых осадках на Камчатке в выходные

В понедельник начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова сообщила, что погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер: они стали уникальными за период около 60 лет. По ее словам, в конце прошлого года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра или 149% от нормы.