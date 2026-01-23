Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик предупредил о новых осадках на Камчатке в выходные

Метеоролог Макарова: циклон с Тихого океана принесет новые осадки на Камчатку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Очередной циклон с Тихого океана принесёт новые осадки на Камчатку в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На Камчатку выходит очередной циклон с Тихого океана, то есть — это опять сильные ветры. Он очень быстро проходит через Камчатку и выходит на акваторию охотского моря. 24 и 26 в Камчатском крае осадки — снег, мокрый снег, дождь. 25 января — сильный снег, метель, гололедица, ветер. 25−26 января — ветер до 30 метров в секунду», — сказала Макарова.

Она напомнила, что недавние снегопады на полуострове были названы сильнейшими за 21 век.

В понедельник начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова сообщила, что погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер: они стали уникальными за период около 60 лет. По ее словам, в конце прошлого года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра или 149% от нормы.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше