В Ростовской области из оборота изъяли более 1 млн пачек табачного контрафакта

На Дону за год выросло количество изъятых контрафактных табачных изделий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из незаконного оборота изъяли более миллиона пачек контрафактной табачной продукции. Об этом, подводя итоги 2025 года, сообщил начальник донского управления МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

— Продолжаем активную работу в сфере противодействия обороту контрафактной табачной продукции. Количество изъятых из незаконного оборота табачных изделий возросло более чем в 3,5 раза и составило свыше 1 миллиона 300 тысяч пачек, — сообщил Александр Речицкий.

Количество преступлений в регионе по итогам года сократилось почти на 15%. Статистика демонстрирует резкое падение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также нарушений закона в имущественной сфере.

