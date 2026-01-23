«Превратим в настоящий культурный центр»: в Уфе отремонтируют Дом актера

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Дом актера имени народной артистки БАССР Бедер Юсуповой в Уфе, где встретился с председателем Союза театральных деятелей республики Алмасом Амировым. Главной темой встречи стали перспективы модернизации здания, открывшегося более 50 лет назад — в мае 1970 года.
В ходе визита руководитель региона осмотрел основные помещения: большой зрительный зал на 300 мест, малый зал, студию звукозаписи, фотогалерею с портретами известных артистов и библиотеку с редкими фондами.
Алмас Амиров рассказал, что Дом актера остается ключевой площадкой для профессионального общения театрального сообщества, где проходят репетиции, мастер-классы и творческие встречи. Он отметил, что региональное отделение Союза театральных деятелей, отмечающее в этом году 88 лет, является одним из крупнейших в стране и объединяет 13 театральных коллективов. Особое внимание уделяется работе с молодыми кадрами, в том числе через молодежную премию «Момент истины», которая ежегодно определяет лучшие мужские и женские роли и пользуется большой популярностью у артистов до 35 лет.
В ходе беседы Хабиров и Амиров обсудили планы комплексного обновления здания. Глава республики подчеркнул важность этого культурного пространства, расположенного в историческом центре Уфы рядом с театрами и университетами, и поделился личными воспоминаниями о посещении Дома актера в студенческие годы.
Хабиров заявил, что принято решение не просто провести ремонт, а превратить объект в настоящий современный культурный центр. Он пообещал дать все необходимые поручения на ближайшем оперативном совещании, выразив уверенность, что амбициозный проект обязательно должен состояться, учитывая высокий профессионализм почти 600 членов Союза театральных деятелей и требовательную аудиторию республики.
В администрации главы Башкирии отмечают, что развитие театров в республике поддерживается на системной основе: за последние пять лет в регионе отремонтировали и оснастили современным оборудованием 10 театральных учреждений. В 2025 году театры республики получили семь премий «Золотая маска».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.