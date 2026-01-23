«Превратим в настоящий культурный центр»: в Уфе отремонтируют Дом актера

Алмас Амиров рассказал, что Дом актера остается ключевой площадкой для профессионального общения театрального сообщества, где проходят репетиции, мастер-классы и творческие встречи. Он отметил, что региональное отделение Союза театральных деятелей, отмечающее в этом году 88 лет, является одним из крупнейших в стране и объединяет 13 театральных коллективов. Особое внимание уделяется работе с молодыми кадрами, в том числе через молодежную премию «Момент истины», которая ежегодно определяет лучшие мужские и женские роли и пользуется большой популярностью у артистов до 35 лет.