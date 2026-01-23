Ричмонд
Ростовчанин узнал о редком заболевании спустя 25 лет после первых симптомов

Житель Ростова 25 лет испытывал головокружения и слабость, пока ему не поставили точный диагноз.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове у мужчины обнаружили редкое заболевание спустя 25 лет после появления первых симптомов. Об этом сообщается на сайте городской больницы № 6.

50-летний пациент обратился в медучреждение с жалобами на головокружение, шаткость при ходьбе, слабость и онемение в левой руке и ноге. Мужчина рассказал, что впервые эти симптомы появились у него в 25 лет после перенесенной простуды. Когда состояние ухудшалось ростовчанин обращался к неврологам, проходил терапию и на время ему становилось легче. Но со временем привычное лечение перестало помогать, и он обратился в больницу.

На основании жалоб, анамнеза и обследования, включая МРТ, врачи поставили диагноз: рассеянный склероз в стадии обострения. После этого пациенту провели специфическую терапию и через 12 дней выписали с положительной динамикой.

