Ростовчанин узнал о редком заболевании спустя 25 лет после первых симптомов

50-летний пациент обратился в медучреждение с жалобами на головокружение, шаткость при ходьбе, слабость и онемение в левой руке и ноге. Мужчина рассказал, что впервые эти симптомы появились у него в 25 лет после перенесенной простуды. Когда состояние ухудшалось ростовчанин обращался к неврологам, проходил терапию и на время ему становилось легче. Но со временем привычное лечение перестало помогать, и он обратился в больницу.