К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня

«По вашему поручению к 2036 году у нас в стране будет 40 кампусов мирового уровня. Сегодня уже создается созвездие из 25 кампусов от Калининграда до Сахалина. Это самая масштабная в истории России программа создания инфраструктуры высшего образования», — сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов.