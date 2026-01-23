МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. К 2036 году в России будет 40 университетских кампусов мирового уровня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«По вашему поручению к 2036 году у нас в стране будет 40 кампусов мирового уровня. Сегодня уже создается созвездие из 25 кампусов от Калининграда до Сахалина. Это самая масштабная в истории России программа создания инфраструктуры высшего образования», — сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов.
В России 25 января будет отмечаться День студента.
Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.Читать дальше