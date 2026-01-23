Путин уверен, что программа создания новых кампусов будет выполнена

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что программа создания новых университетских кампусов в регионах страны будет реализована.
Президент в пятницу, в преддверии отмечаемого 25 января Дня студента, приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ). Там в режиме видеоконференции состоялось открытие новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине.
«У нас большая программа, как известно, — 25 кампусов, это только на первом этапе. Первый этап у нас рассчитан до 2030 года. Уверен, что программа будет выполнена», — сказал Путин.
«Это приличный очень объем финансирования в 150 миллиардов рублей, и будет 40 процентов — даже больше наверное — федеральное финансирование», — отметил он.
Президент поздравил руководство и студентов Уральского федерального университета, Сахалинского государственного университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где в пятницу открылись новые объекты в рамках создания таких кампусов.