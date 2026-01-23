В США одобрили опыты с созданным ИИ лекарством от болезней мозга

Борьба с подобными болезнями осложняется тем, что большинство существующих лекарств не способны проникать через так называемый гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), особую ткань, которая отделяет мозг от кровотока и пропускает через себя только небольшие молекулы и некоторые типы иммунных клеток. Применение ИИ-технологий позволило ученым за очень короткое время, менее двух лет, подобрать такую структуру молекулы лекарства, которая одновременно хорошо проникает через ГЭБ и при этом подавляет работу белка NLRP3.