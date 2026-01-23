Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путина пригласили в новый кампус УрФУ

Ректор УрФУ пригласил Путина в новый кампус в сентябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков на открытии кампусов в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в новый кампус.

«Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас в сентябре в новый кампус Уральского федерального университете, который станет центральной площадкой международного фестиваля молодежи», — сообщил Обабков.

Строительство кампуса завершилось ко Дню российского студенчества, здесь есть лаборатории и учебные классы. Объект построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».