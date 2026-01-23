Путина пригласили в новый кампус УрФУ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков на открытии кампусов в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в новый кампус.
«Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас в сентябре в новый кампус Уральского федерального университете, который станет центральной площадкой международного фестиваля молодежи», — сообщил Обабков.
Строительство кампуса завершилось ко Дню российского студенчества, здесь есть лаборатории и учебные классы. Объект построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».