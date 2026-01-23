Минтруда: одинокие пожилые белорусы могут переехать в дома зимовки

Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказало, что одиноким пожилым белорусам из сельской местности, тем кому сложно зимой обустроить свой быт, можно на время переехать в дома совместного самостоятельного проживания.
Там тоже есть соцработник, жильцы сами оплачивают коммуналку, ведут хозяйство, готовят и чувствуют себя хозяевами в общем доме.
Переехать в дома-зимовки могут одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, у кого не утрачена способность к самообслуживанию.
Для переезда надо подать заявление в территориальный центр соцобслуживания населения по месту жительства, пройти медосмотр.
