Минтруда: одинокие пожилые белорусы могут переехать в дома зимовки

Минтруда и соцзащиты рассказало, как на зиму переехать в дома совместного проживания.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказало, что одиноким пожилым белорусам из сельской местности, тем кому сложно зимой обустроить свой быт, можно на время переехать в дома совместного самостоятельного проживания.

Там тоже есть соцработник, жильцы сами оплачивают коммуналку, ведут хозяйство, готовят и чувствуют себя хозяевами в общем доме.

Переехать в дома-зимовки могут одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, у кого не утрачена способность к самообслуживанию.

Для переезда надо подать заявление в территориальный центр соцобслуживания населения по месту жительства, пройти медосмотр.

