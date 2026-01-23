В Ростовской области количество коррупционных преступлений возросла на на 22,8%

В Ростовской области отмечено увеличение количества коррупционных преступлений на 22,8%. Всего зарегистрировано 565 таких деяний, что составляет 65% от общего числа выявленных правонарушений данной категории, зафиксированных органами внутренних дел области. Об этом в своем докладе сообщил начальник регионального главка полиции Александр Речицкий, выступая на заседании коллегии главка.
Общее число установленных коррупционных преступлений достигло 871, что на 15,5% выше показателей прошлого периода. К уголовной ответственности привлечено 119 человек.
Также отмечается значительный рост преступлений, направленных против государственной власти, — на 27,1%. Резко увеличилось количество зафиксированных фактов дачи взяток (на 77,2%) и посредничества во взяточничестве (на 78,0%). При этом количество задокументированных случаев получения взяток незначительно снизилось на 2,5% и составило 194 эпизода. Средний размер взятки увеличился более чем в два раза и достиг 1,226 миллиона рублей.
