Путин: вместо глобального потепления может начаться похолодание

Глава государства подчеркнул стратегическую важность Северного морского пути как для России, так и для мировой торговли. Он сообщил о наращивании мощи отечественного атомного ледокольного флота, в том числе о строительстве мощного ледокола «Лидер» на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. По словам Путина, этот авианосец среди ледоколов будет достроен к 2030 году и станет уникальным в мире.