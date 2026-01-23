Ричмонд
Путин: вместо глобального потепления может начаться похолодание

Президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами Московского физико-технического института (МФТИ) заявил, что в будущем климатическая ситуация на планете может измениться не только в сторону потепления, но и похолодания.

Источник: РИА "Новости"

«То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание», — сказал Владимир Путин.

При этом президент отметил, что, независимо от климатических изменений, Россия продолжит активное освоение Арктики. Владимир Путин напомнил, что около 70% территории страны расположены на северных широтах, а Арктическая зона занимает примерно 9 млн кв. км и дает до 15% ВВП РФ.

Глава государства подчеркнул стратегическую важность Северного морского пути как для России, так и для мировой торговли. Он сообщил о наращивании мощи отечественного атомного ледокольного флота, в том числе о строительстве мощного ледокола «Лидер» на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. По словам Путина, этот авианосец среди ледоколов будет достроен к 2030 году и станет уникальным в мире.

Россия, по словам президента, всегда была лидером в исследованиях Арктики и продолжит укреплять свои позиции на этом направлении, несмотря на предположения о возможном глобальном похолодании.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
