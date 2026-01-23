Ричмонд
Симоньян начала работу над книгой о муже

Симоньян начала работу над книгой о Кеосаяне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян начала работу над книгой о муже, режиссере Тигране Кеосаяне, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я уже начала писать эту книгу», — ответила Симоньян на комментарий подписчика с такой просьбой.

Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему исполнилось бы 60 лет.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж». Последней работой режиссера стал фильм «Семь дней Петра Семеныча», сценарий которого был написан по мотивам рассказа Симоньян.

