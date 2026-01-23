Симоньян начала работу над книгой о муже

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж». Последней работой режиссера стал фильм «Семь дней Петра Семеныча», сценарий которого был написан по мотивам рассказа Симоньян.