Лукашенко повысил тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026: с января на 19,37 рубля, с июля — на 3,13

При этом можно получить безналичную жилищную субсидию. На такую помощь от государства могут рассчитывать граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.