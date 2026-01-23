Ричмонд
Лукашенко повысил тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026: с января на 19,37 рубля, с июля — на 3,13

Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ — уже с января на 19,37 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Указ «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год» подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Документ устанавливает предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году.

Предполагается, что коммунальные платежи для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 квадратных метров, при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.

Повышение тарифов будет проводиться в два этапа. С января (жировки придут в феврале) на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 19,37 рубля.

С июня — на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения на 3,13 рубля.

Коммунальные платежи в доходе семьи из трех человек при двух работающих, получающих среднюю зарплату по стране, в 2026 году составят 3,5%, для семьи из двух пенсионеров — 7,5%.

При этом можно получить безналичную жилищную субсидию. На такую помощь от государства могут рассчитывать граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

Кстати, вот топ-5 новшеств ЖКХ в Беларуси в 2026: коммуналка подорожает в пределах 22,5 рубля, уточнят сроки капремонта, стартует реновация жилья, появятся новые нормы при ликвидации потопа в подъезде.

Кроме того, узнали, кому, когда и при каких условиях сделают перерасчет в жировках из-за отсутствия отопления и горячей воды после аварии на теплосетях 19 января в Минске.

Мы писали, что бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси почти до 500 рублей с 1 февраля: как увеличатся доплаты пенсионерам, пособия на детей, социальные пенсии.

