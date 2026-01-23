На Ростов надвигается метель

Мэр Ростова Александр Скрябин предупредил жителей города о надвигающейся метели, прогноз которой подтверждают синоптики. В связи с этим коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности и комфортного передвижения ростовчан.
Основные усилия в предстоящие дни будут сосредоточены на превентивной обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами, а также на оперативной расчистке городских пространств от снега.
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Станислав Марченко доложил, что перед началом снегопада запланирована обработка проезжих частей. Для этого задействуют 122 единицы специализированной техники, включая 61 комбинированную дорожную машину, а также до 450 работников дорожных служб. Особое внимание уделят потенциально опасным участкам: мостам, путепроводам, спускам и подъемам. Александр Скрябин поручил немедленно нарастить силы и привлечь дополнительную технику в случае усиления интенсивности снегопада.
Параллельно жилищные организации — управляющие компании и товарищества собственников жилья — должны обеспечить качественную и своевременную уборку закрепленных за ними придомовых территорий.
