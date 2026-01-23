На Ростов надвигается метель

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Станислав Марченко доложил, что перед началом снегопада запланирована обработка проезжих частей. Для этого задействуют 122 единицы специализированной техники, включая 61 комбинированную дорожную машину, а также до 450 работников дорожных служб. Особое внимание уделят потенциально опасным участкам: мостам, путепроводам, спускам и подъемам. Александр Скрябин поручил немедленно нарастить силы и привлечь дополнительную технику в случае усиления интенсивности снегопада.