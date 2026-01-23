Ричмонд
Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации

Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации, в том числе за машины.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 23 янв — РИА Новости. Пострадавшим от атаки БПЛА в Адыгее выплатят компенсации, в том числе по потере автомобилей и другого имущества, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Мы обязательно поддержим пострадавших, окажем им материальную помощь, осуществим компенсационные выплаты по потере автомобилей и другого имущества», — написал Кумпилов в Telegram-канале.

Он добавил, что решение по автомобилям обязательно будет найдено.

В среду Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Всего, по последним данным, повреждены 30 домов. Пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. При разборе завалов на месте удара беспилотников были обнаружены фрагменты человеческого тела, сообщал глава республики. На базе отдыха «Шапсуг» был развернут ПВР.

