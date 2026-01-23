Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уехал на Lada Granta и пропал без вести: уже три дня идут поиски молодого уфимца

30-летний уфимец уехал на Lada Granta и пропал без вести.

Источник: Комсомольская правда

Идет поиск 30-летнего уфимца Эльвира Хайретдинова. 20 января, как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», мужчина уехал на коричневой Lada Granta и не вернулся.

Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения он предположительно был одет в темно-синий пуховик и черную шапку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, немедленно сообщить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Также поисковики обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.