Эстония отказала во въезде белорусам и лишилась чемпионата Европы по фехтованию

Эстонию лишили чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа во въезде белорусским и российским спортсменам, сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.
Там уточнили, что такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Об этом эстонским СМИ рассказали в Эстонском союзе фехтования. FIE ранее предупреждала, что в случае недопуска на соревнования спортсменов по национальному признаку, турнир будет перенесен или отменен.
В результате FIE решила, что чемпионат Европы пройдет в июне во французском городе Антони. На данный момент российские и белорусские спортсмены выступают на турнирах FIE в нейтральном статусе.
