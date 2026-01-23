Эстония отказала во въезде белорусам и лишилась чемпионата Европы по фехтованию

Там уточнили, что такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Об этом эстонским СМИ рассказали в Эстонском союзе фехтования. FIE ранее предупреждала, что в случае недопуска на соревнования спортсменов по национальному признаку, турнир будет перенесен или отменен.