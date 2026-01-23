Омск занял последнее место в рейтинге кредитной активности среди 15 городов

Согласно отчету, доля заявок из Омска составила всего 3% от общего числа обращений в топ-15 городах — это наименьший показатель в списке. Кроме того, омичи запрашивали самые скромные суммы: в среднем 522 570 рублей, что почти вдвое меньше, чем в Москве (945 474 рубля).