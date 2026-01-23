Омск занял последнее место в рейтинге кредитной активности среди 15 городов

Омск замкнул рейтинг кредитной активности населения среди 15 крупнейших городов страны по итогам 2025 года. Исследование провел финансовый маркетплейс «Сравни», проанализировав объёмы заявок на потребительские кредиты наличными.
Согласно отчету, доля заявок из Омска составила всего 3% от общего числа обращений в топ-15 городах — это наименьший показатель в списке. Кроме того, омичи запрашивали самые скромные суммы: в среднем 522 570 рублей, что почти вдвое меньше, чем в Москве (945 474 рубля).
Лидером рейтинга стала Москва с долей заявок 25%, за ней следуют Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (7%). В тройку городов с самыми высокими средними чеками также вошли Санкт-Петербург и Казань, где заемщики в среднем просят свыше 738 тысяч рублей.
Примечательно, что сразу семь городов — Красноярск, Уфа, Челябинск, Самара, Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону — демонстрируют схожую активность (4−5% заявок), тогда как Омск, Иркутск, Пермь и еще несколько регионов находятся в нижней части списка.
Совокупный объем запрошенных кредитов в исследуемых городах превысил 10 миллиардов рублей, что свидетельствует о высокой кредитной вовлеченности населения в целом — за исключением, в первую очередь, Омска.
