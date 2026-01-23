Создана основа для способного выявлять 32 типа злокачественных опухолей РНК-теста

Работу этого алгоритма ученые проверили на наборе из почти тысяч опухолей, полученных от онкопациентов в США и других странах. Эти проверки показали, что созданный учеными ИИ способен определять тип новообразования с 82−90% уровнем точности. По словам исследователей, это позволяет использовать его как для проведения массового скрининга населения, так и для поиска пока неизвестных подтипов опухолей и изучения особенностей в их жизнедеятельности.