В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе.