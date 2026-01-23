Врач Миргородская объяснила, можно ли носить контактные линзы на морозе

По ее словам, линза не может «примерзнуть» к глазу, так как постоянно согревается теплом поверхности глаза, температура которой составляет около 35 градусов, и омывается слезной жидкостью. Современные гидрогелевые и силикон-гидрогелевые линзы не деформируются от холода.