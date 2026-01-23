Врач Миргородская объяснила, можно ли носить контактные линзы на морозе

Носить мягкие контактные линзы на сильном морозе безопасно, но необходимо использовать увлажняющие капли. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург Светлана Миргородская.
По ее словам, линза не может «примерзнуть» к глазу, так как постоянно согревается теплом поверхности глаза, температура которой составляет около 35 градусов, и омывается слезной жидкостью. Современные гидрогелевые и силикон-гидрогелевые линзы не деформируются от холода.
Врач отметила, что зимой из-за сухого морозного воздуха и работы отопления усиливается испарение слезной пленки, что может вызвать симптомы сухого глаза. Специалист рекомендует закапывать увлажняющие капли без консервантов за 10−15 минут до выхода на улицу и использовать их в помещении.
Кроме того, в солнечную погоду важно защищать глаза от ультрафиолета с помощью очков с УФ-фильтром. Это поможет предотвратить развитие «снежной офтальмии» — ожога поверхности глаза ультрафиолетовыми лучами.
