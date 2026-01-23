В мэрии Киева начались обыски из-за дела по облигациям

Обыски проходят на фоне обострения конфликта между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. В начале января глава киевского режима обвинил градоначальника в недостаточной подготовке украинской столицы к авиаударам. Перед этим Кличко рекомендовал киевлянам покинуть город из-за проблем с электроснабжением и отоплением.