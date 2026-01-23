В мэрии Киева начались обыски из-за дела по облигациям

Правоохранители пришли с обысками в мэрию Киева, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
По данным издания, полицейские вручили подозрение директору департамента финансов.
Дело связано с решением Киевсовета от 2020 года, касающимся выпуска облигаций внутренних местных ссуд. Следствие считает, что бюджету города нанесен ущерб. Мэрия обвинения в свой адрес отрицает.
Департамент финансов возглавляет Владимир Репик. Обыски также прошли у него дома.
Обыски проходят на фоне обострения конфликта между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. В начале января глава киевского режима обвинил градоначальника в недостаточной подготовке украинской столицы к авиаударам. Перед этим Кличко рекомендовал киевлянам покинуть город из-за проблем с электроснабжением и отоплением.