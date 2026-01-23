Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые раунды переговоров РФ, США и Украины в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме

Первые раунды трехстороних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пройдут в максимально закрытом режиме, сообщил ТАСС источник.

Источник: Life.ru

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — сказал он.

Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби начались переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Российскую сторону представят сотрудники Министерства обороны, а возглавит делегацию начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — читайте в нашем материале.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.