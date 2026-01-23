Первые раунды переговоров РФ, США и Украины в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — сказал он.
Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби начались переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Российскую сторону представят сотрудники Министерства обороны, а возглавит делегацию начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — читайте в нашем материале.
