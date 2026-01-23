Экс-замгубернатора Челябинской области Борис Мизрахи умер в 75 лет

«Долгие годы Борис Александрович входил в состав Общественного совета при Министерстве культуры, был его председателем. Мы запомним его как человека неравнодушного к культуре, который стремился внимательно и вдумчиво относиться к своей общественной деятельности», — говорится в сообщении.
Борис Мизрахи занимал пост вице-губернатора Челябинской области с 1993 по 1996 год, а затем был депутатом Законодательного собрания региона, где возглавлял комитет по социальной политике. Он считал себя автором 22 социально значимых законов. Мизрахи также участвовал в разработке ходовой части 180-тонного карьерного самосвала «БелАЗ». Также он вошёл в историю региона как первый челябинский диск-жокей, проводивший в 1980-х годах популярную тематическую дискотеку «Международная панорама».
Ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончался бывший руководитель Камчатского края Дмитрий Качин. В период руководства Качина, который продолжался с 1971 по 1986 год, происходила активная модернизация рыбопромыслового флота, развивались сельское хозяйство и жилищное строительство. Именно в эти годы во многом сформировался современный облик Петропавловска-Камчатского.
