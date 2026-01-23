Экс-замгубернатора Челябинской области Борис Мизрахи умер в 75 лет

Борис Мизрахи занимал пост вице-губернатора Челябинской области с 1993 по 1996 год, а затем был депутатом Законодательного собрания региона, где возглавлял комитет по социальной политике. Он считал себя автором 22 социально значимых законов. Мизрахи также участвовал в разработке ходовой части 180-тонного карьерного самосвала «БелАЗ». Также он вошёл в историю региона как первый челябинский диск-жокей, проводивший в 1980-х годах популярную тематическую дискотеку «Международная панорама».