Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замгубернатора Челябинской области Борис Мизрахи умер в 75 лет

В Челябинской области на 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор и депутат регионального парламента Борис Мизрахи. О его кончине сообщила пресс-служба министерства культуры области.

«Долгие годы Борис Александрович входил в состав Общественного совета при Министерстве культуры, был его председателем. Мы запомним его как человека неравнодушного к культуре, который стремился внимательно и вдумчиво относиться к своей общественной деятельности», — говорится в сообщении.

Борис Мизрахи занимал пост вице-губернатора Челябинской области с 1993 по 1996 год, а затем был депутатом Законодательного собрания региона, где возглавлял комитет по социальной политике. Он считал себя автором 22 социально значимых законов. Мизрахи также участвовал в разработке ходовой части 180-тонного карьерного самосвала «БелАЗ». Также он вошёл в историю региона как первый челябинский диск-жокей, проводивший в 1980-х годах популярную тематическую дискотеку «Международная панорама».

Ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончался бывший руководитель Камчатского края Дмитрий Качин. В период руководства Качина, который продолжался с 1971 по 1986 год, происходила активная модернизация рыбопромыслового флота, развивались сельское хозяйство и жилищное строительство. Именно в эти годы во многом сформировался современный облик Петропавловска-Камчатского.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше