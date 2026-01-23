Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Борьба — плохая идея»: Премьер Италии просит евролидеров не конфликтовать с Трампом

Politico: Мелони призвала лидеров ЕС не идти на прямой конфликт с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытой встрече лидеров стран Евросоюза (ЕС) попросила своих коллег не идти на прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, потому что Европа может в этом случае «потерять все». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«На саммите в Брюсселе в четверг Мелони заявила своим европейским коллегам, что борьба с Трампом — плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта с Америкой», — говорится в материале.

По данным издания, премьер Италии призвала евролидеров сохранять спокойствие и не воспринимать главу Белого дома как «сумасшедшего или непредсказуемого политика», каким его в частных беседах называли некоторые еврочиновники.

Как писал сайт KP.RU, европейцы боятся, что лидеры стран Европы отдадут республиканцу Гренландию в очередной попытке угодить Вашингтону. По данным агентства Bloomberg, многие согласны с тем, что захват земель Трампом изменит глобальную политику. Издание отметило, что на встрече глав Минфинов ЕС чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны США и тем, как быстро это перерастает во враждебность.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше