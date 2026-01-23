«Борьба — плохая идея»: Премьер Италии просит евролидеров не конфликтовать с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытой встрече лидеров стран Евросоюза (ЕС) попросила своих коллег не идти на прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, потому что Европа может в этом случае «потерять все». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«На саммите в Брюсселе в четверг Мелони заявила своим европейским коллегам, что борьба с Трампом — плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта с Америкой», — говорится в материале.
По данным издания, премьер Италии призвала евролидеров сохранять спокойствие и не воспринимать главу Белого дома как «сумасшедшего или непредсказуемого политика», каким его в частных беседах называли некоторые еврочиновники.
Как писал сайт KP.RU, европейцы боятся, что лидеры стран Европы отдадут республиканцу Гренландию в очередной попытке угодить Вашингтону. По данным агентства Bloomberg, многие согласны с тем, что захват земель Трампом изменит глобальную политику. Издание отметило, что на встрече глав Минфинов ЕС чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны США и тем, как быстро это перерастает во враждебность.