«Борьба — плохая идея»: Премьер Италии просит евролидеров не конфликтовать с Трампом

Как писал сайт KP.RU, европейцы боятся, что лидеры стран Европы отдадут республиканцу Гренландию в очередной попытке угодить Вашингтону. По данным агентства Bloomberg, многие согласны с тем, что захват земель Трампом изменит глобальную политику. Издание отметило, что на встрече глав Минфинов ЕС чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны США и тем, как быстро это перерастает во враждебность.