Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина

«Ушла Лена Торшина — была прекрасная актриса, голосистая, комическая и одновременно космическая. Фантастическая партнёрша. Мы дружили, потом пути разошлись, перестали играть “Развод по-московски”. Лена звала на своё 60-летие, напомнила предсказание Джулии Ванг, когда попросила озвучить свою дату смерти. Юлия сказала — на седьмом десятке. Мы смеялись. Оказалась права. Прощай, Ленка», — написал он.