Умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина

Актриса Елена Торшина, известная по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?», умерла на 62-м году жизни.
О случившемся стало известно из публикации ее коллеги Станислава Садальского.
«Ушла Лена Торшина — была прекрасная актриса, голосистая, комическая и одновременно космическая. Фантастическая партнёрша. Мы дружили, потом пути разошлись, перестали играть “Развод по-московски”. Лена звала на своё 60-летие, напомнила предсказание Джулии Ванг, когда попросила озвучить свою дату смерти. Юлия сказала — на седьмом десятке. Мы смеялись. Оказалась права. Прощай, Ленка», — написал он.
По его словам, в последние годы жизнь актрисы складывалась непросто: умерли родители, затем она стала жертвой мошенников и лишилась денег после продажи дачи. Причины смерти Торшиной не раскрываются.
Елена Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. Она служила в «Ведогонь-театре», «Содружестве актёров Таганки» и «Современном театре антрепризы».
Дебют актрисы в кино состоялся в 1990 году. Широкую известность ей принесли роли в телесериалах, а также образ Нинки Курзовой в экранизации произведения «Приключения солдата Ивана Чонкина».