МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования

«Московский физико-технический институт в полной мере готов к обеспечению учебного процесса в пилотном проекте реализации базового и специального высшего образования. Подписанный вчера Указ президента России включил МФТИ в перечень вузов пилотного проекта, и уже в приемную кампанию этого года мы будем набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуру», — приводит пресс-служба вуза слова проректора по учебной работе МФТИ Артема Воронова.