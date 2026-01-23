Ричмонд
МФТИ в 2026 году примет абитуриентов по новой модели высшего образования

МФТИ в 2026 г начнет прием абитуриентов по новой модели высшего образования.

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский физико-технический институт готов к переходу на новую систему высшего образования и в 2026 году будет набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры, сообщили в вузе.

«Московский физико-технический институт в полной мере готов к обеспечению учебного процесса в пилотном проекте реализации базового и специального высшего образования. Подписанный вчера Указ президента России включил МФТИ в перечень вузов пилотного проекта, и уже в приемную кампанию этого года мы будем набирать студентов на программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуру», — приводит пресс-служба вуза слова проректора по учебной работе МФТИ Артема Воронова.

Отмечается, что институт предусмотрит «академические мосты» между направлениями подготовки, чтобы студент имел возможность академической мобильности, если в ходе учебы он поймет, что склонен к той или иной области науки или инженерной подготовки.