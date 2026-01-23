Кормила из бутылочек и держала в подгузниках: мать превратила жизнь детей в кошмар, чтобы они оставались «младенцами»

Соседи семьи давно замечали, что дети не появляются на улице и почти не бывают в общественных местах. Несмотря на несколько обращений в органы опеки, сотрудники не могли попасть в квартиру, пока, наконец, в октябре 2025 года не раскрыли ужасную правду. Оказавшись в больнице, мальчики весили всего 23 и 24 килограмма, что значительно ниже нормы для их возраста.