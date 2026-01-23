Кормила из бутылочек и держала в подгузниках: мать превратила жизнь детей в кошмар, чтобы они оставались «младенцами»

В Нью-Йорке 64-летняя Лисетте Сото Доминик предстала перед судом по обвинению в жестоком обращении с собственными детьми, сообщает New York Post.
Женщина держала своих 14-летних сыновей в условиях изоляции и голода на протяжении почти десятилетия, превращая их жизнь в настоящий кошмар. Стремясь сохранить детей в состоянии младенцев, Доминик кормила их из бутылочек и держала в подгузниках, несмотря на возраст подростков.
Соседи семьи давно замечали, что дети не появляются на улице и почти не бывают в общественных местах. Несмотря на несколько обращений в органы опеки, сотрудники не могли попасть в квартиру, пока, наконец, в октябре 2025 года не раскрыли ужасную правду. Оказавшись в больнице, мальчики весили всего 23 и 24 килограмма, что значительно ниже нормы для их возраста.
Как выяснилось, Лисетте лгала окружающим, что обучает детей на дому. Ее муж, по словам соседей, пытался заботиться о семье, но испытывал физическое и эмоциональное насилие со стороны жены.
Мальчики, один из которых страдает аутизмом, не получали должной медицинской помощи. Сейчас они находятся под государственной защитой и получают необходимое лечение. Доминик задержана и предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.
