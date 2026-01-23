Российский мультипликатор лично поедет на церемонию «Оскар»

Российский режиссер Константин Бронзит поедет в США на вручение «Оскара».
Петербургский режиссер Константин Бронзит, чей короткометражный анимационный фильм «Три сестры» номинирован на премию «Оскар», поедет в США на церемонию награждения. Об этом сообщил сам мультипликатор.
«На церемонию вручения полечу, она пройдет 15 марта, у меня еще действует виза», — говорит Бронзит в интервью «КП-Петербург». Для режиссера, снявшего несколько мультфильмов из серии о богатырях, это уже третья номинация.
Сам мультипликатор выпустил фильм под псевдонимом. Таким образом Бронзит хотел поставить эксперимент, проверяя способна ли короткометражка получить признание лишь за собственные качества, а не за имя режиссера.
Ранее картина Константина Бронзита была представлена в номинации «За лучший короткометражный фильм». В этой категории представлены также ленты «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девочка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план».