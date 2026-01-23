Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский мультипликатор лично поедет на церемонию «Оскар»

Петербургский режиссер Константин Бронзит, чей короткометражный анимационный фильм «Три сестры» номинирован на премию «Оскар», поедет в США на церемонию награждения. Об этом сообщил сам мультипликатор.

Российский режиссер Константин Бронзит поедет в США на вручение «Оскара».

Петербургский режиссер Константин Бронзит, чей короткометражный анимационный фильм «Три сестры» номинирован на премию «Оскар», поедет в США на церемонию награждения. Об этом сообщил сам мультипликатор.

«На церемонию вручения полечу, она пройдет 15 марта, у меня еще действует виза», — говорит Бронзит в интервью «КП-Петербург». Для режиссера, снявшего несколько мультфильмов из серии о богатырях, это уже третья номинация.

Сам мультипликатор выпустил фильм под псевдонимом. Таким образом Бронзит хотел поставить эксперимент, проверяя способна ли короткометражка получить признание лишь за собственные качества, а не за имя режиссера.

Ранее картина Константина Бронзита была представлена в номинации «За лучший короткометражный фильм». В этой категории представлены также ленты «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девочка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше