Борцы из ДНР заняли призовые места на всероссийском турнире в Брянске

Несколько дней напряжённой борьбы на ковре принесли команде ДНР заметный результат на всероссийском уровне. Итогом стали шесть наград, завоёванных юными спортсменами вдали от дома, но на турнире с особым символическим значением, пишет Донецкое агентство новостей.
Соревнования по вольной борьбе среди спортсменов до 16 лет прошли в Брянске с 19 по 21 января и были посвящены памяти героя специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Дмитрия Сиднева. Как сообщил временно исполняющий обязанности министра спорта и туризма ДНР Евгений Ширшов, за медали боролись более 200 участников из 20 регионов России, а команда Республики смогла показать достойный уровень подготовки.
Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Анна Шепелева (до 39 кг), София Дымченко (до 50 кг), Ольга Рабаджи (до 58 кг) и Доминика Мноева (до 62 кг). Серебряными призёрами стали Милана Шайдова (до 54 кг) и Алексей Зима (до 62 кг).
Турнир памяти Дмитрия Сиднева проводится на его малой родине уже второй год подряд. Соревнования принимала спортивная школа «Локомотив», где в детстве тренировался сам Дмитрий. Участников встречали родители Героя, что придало событию особую атмосферу.
Дмитрий Сиднев родился в Брянске в 1996 году, окончил школу с серебряной медалью и с шести лет занимался вольной борьбой. После учёбы в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге он был направлен для службы в 106-ю воздушно-десантную дивизию в Туле. С начала СВО Дмитрий выполнял задачи начальника хирургического отделения медицинской роты, спасая жизни военных и мирных жителей. 21 апреля 2022 года он погиб под миномётным обстрелом.
