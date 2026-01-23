Борцы из ДНР заняли призовые места на всероссийском турнире в Брянске

Дмитрий Сиднев родился в Брянске в 1996 году, окончил школу с серебряной медалью и с шести лет занимался вольной борьбой. После учёбы в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге он был направлен для службы в 106-ю воздушно-десантную дивизию в Туле. С начала СВО Дмитрий выполнял задачи начальника хирургического отделения медицинской роты, спасая жизни военных и мирных жителей. 21 апреля 2022 года он погиб под миномётным обстрелом.