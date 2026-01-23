В два роддома в Башкирии нагрянули с проверками: стало известно, что случилось

Экспертные группы Министерства здравоохранения Башкирии провели проверку двух учреждений родовспоможения — перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в Уфе и Месягутовской центральной районной больницы.
Как сообщает Минздрав, комиссия изучила работу основных подразделений: приемных и послеродовых отделений, отделений патологии беременности и новорожденных, операционных блоков и реанимации. Особое внимание уделялось соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, готовности персонала к критическим ситуациям, выполнению санитарно-эпидемиологических требований и уровню профессиональных компетенций медицинских работников.
В рамках визита в Месягутовскую больницу для специалистов скорой медицинской помощи был проведен специальный обучающий семинар, направленный на повышение качества экстренной помощи беременным женщинам. Участники получили практические рекомендации для совершенствования своей работы.
В Минздраве подчеркнули, что главная задача таких проверок — постоянное повышение качества и безопасности медицинской помощи для матерей и новорожденных. Подобные аудиты также предоставляют врачам и медсестрам уникальную возможность для профессионального роста и обмена лучшими практиками между учреждениями.
