Ростовчан предупредили о двукратном росте платежей за воду без счетчиков

В компании объясняют, что повышающий коэффициент, применяемый к платежам по нормативу потребления, вырос вдвое и теперь равен трем. Это означает, что семьи, не оснащенные счетчиками, будут платить за воду в три раза больше установленного тарифа. Например, для семьи из трех человек ежемесячный платеж только за холодную воду может превысить пять тысяч рублей. В частных домах в летний период, когда начинается полив, эта сумма способна увеличиться в разы. Сейчас только у 76% ростовчан установлены водяные счетчики.