Ростовчан предупредили о двукратном росте платежей за воду без счетчиков

С нового года жители Ростова, не установившие индивидуальные приборы учета воды, будут платить за нее в три раза больше норматива, а не в полтора, как раньше. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».
Изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 января, приведут к значительному увеличению сумм в квитанциях для абонентов без водомеров. Первые начисления по новым правилам жители получат уже за январь.
В компании объясняют, что повышающий коэффициент, применяемый к платежам по нормативу потребления, вырос вдвое и теперь равен трем. Это означает, что семьи, не оснащенные счетчиками, будут платить за воду в три раза больше установленного тарифа. Например, для семьи из трех человек ежемесячный платеж только за холодную воду может превысить пять тысяч рублей. В частных домах в летний период, когда начинается полив, эта сумма способна увеличиться в разы. Сейчас только у 76% ростовчан установлены водяные счетчики.
Коммунальщики призывают горожан, еще не установивших счетчики, сделать это как можно скорее. В противном случае к их начислениям будет автоматически применяться повышающий коэффициент. Исключение составляют только те случаи, когда техническая возможность для монтажа прибора отсутствует. Чтобы это подтвердить, необходимо вызвать инспектора водоканала для составления официального акта.
