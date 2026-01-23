МинЖКХ назвало белорусов, которые нерационально потребляют питьевую воду

Потребление воды в малых населенных пунктах и деревнях стоит поставить на контроль и обращать на это внимание. Так считает замгендиректора Жилищно-коммунального хозяйства Минской области Андрей Шульга, сообщает БелТА.
Андрей Шульга подчеркнул, что хотелось бы ужесточить контроль за водопотреблением — ограничить излишнее использование, особенно в сельских населенных пунктах.
«В селах люди иногда тратят воду неэкономно», — подчеркнул специалист и отметил, что вода, особенно качественная питьевая, лимитированный ресурс.
По словам Андрея Шульги, нередки ситуации, когда питьевой водой моют машины, наполняют бассейны или поливают огороды.
«В итоге соседям может не хватить на питье. Кардинальных мер мы не предлагали, понимая, что пока рано», — заметил Андрей Шульга.
