Эксперты: Доля квартирных туристов в России возросла до 40 процентов

Из-за уменьшения количества сделок по недвижимости доля квартирных туристов в России возросла до 40 процентов, хотя в начале 2025 года она не превышала 15 процентов. Так называют людей, которые просматривают жилье, но не покупают его. Об этом стало известно в пятницу, 23 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Инком-Недвижимость».
Владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков отметил, что некоторые «квартирные туристы» ходят посмотреть, как живут другие люди.
— У меня лет 20 назад был такой случай, приходила пенсионерка и находилась в квартире все время — даже во время остальных показов. Когда я у нее спросил, зачем? Она ответила, что все время хотела посмотреть, как в этих новых домах живут люди, — рассказал эксперт.
Также он предположил, что люди пытаются «примерить на себя» квартиру ввиду отсутствия денег, передает агентство.
19 января СМИ сообщили, что российская молодежь стала активно покупать недвижимость в северных регионах страны по цене iPhone. По данным журналистов, особой популярностью среди молодых россиян пользуются Воркута, Мурманск и Новый Уренгой.