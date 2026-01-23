Бастрыкин раскритиковал волокиту в деле о защите прав инвалида в Омской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву ускорить расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав молодого человека-инвалида, и доложить о причинах допущенной волокиты.
Поводом для вмешательства главы ведомства стало обращение жительницы Омской области через Информационный центр СК РФ. Она сообщила, что с апреля 2023 года ее сыну — лицу с инвалидностью — систематически отказывают в прохождении медицинской реабилитации в специализированном центре, а также в организации лечения на дому. Несмотря на длительное время, прошедшее с момента обращения, никто к ответственности не привлечен, а меры реагирования не принимались.
Уголовное дело по данному факту находится в производстве регионального следственного управления с марта 2024 года. Ранее Бастрыкин уже требовал представить доклад по ситуации, однако, как следует из нового поручения, результаты остаются неудовлетворительными.
Исполнение последнего указания председателя СК РФ поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
