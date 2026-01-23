Насколько опасно курение для иммунитета: врач дал ответ

Курение ослабляет защитные силы организма и делает человека более уязвимым для болезней. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как никотин и вейпы воздействуют на иммунитет и почему они опасны не только для легких, но и для всего организма. Об этом пишет RT.
«Курение табака вызывает двойное повреждение иммунитета: провоцирует хроническое воспаление и одновременно подавляет защитные функции. Вейпы не являются безопасной альтернативой и вызывают схожие иммунологические нарушения», — подчеркнул эксперт.
По словам Болибока, токсины, которые поступают при курении, повреждают слизистую дыхательных путей, нарушают работу иммунных клеток и усиливают воспалительные процессы. Это снижает эффективность Т- и В-клеток, нарушает работу иммуноглобулина А и повышает риск легочных заболеваний, в том числе ХОБЛ.
В результате у курильщиков чаще развиваются инфекции дыхательных путей, бронхиальная астма и хронические болезни, а также возрастает вероятность аутоиммунных и онкологических заболеваний из-за ослабленного иммунитета.
