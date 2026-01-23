Американские республиканцы поделили и съели торт в виде Гренландии

При этом, по данным журналистов, соглашение между НАТО и США по Гренландии не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону. В материале говорится, что документ предполагает размещение на территории Гренландии передовой системы противоракетной обороны «Золотой купол».