Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские республиканцы поделили и съели торт в виде Гренландии

Представители Республиканской партии США разрезали съели торт в форме Гренландии с американским флагом, чтобы отпраздновать сделку с Североатлантическим альянсом (НАТО) о контроле над островом. Соответствующие кадры в среду, 21 января, опубликовал член партии от штата Нью-Джерси Майкл Кейси.

Представители Республиканской партии США разрезали съели торт в форме Гренландии с американским флагом, чтобы отпраздновать сделку с Североатлантическим альянсом (НАТО) о контроле над островом. Соответствующие кадры в среду, 21 января, опубликовал член партии от штата Нью-Джерси Майкл Кейси.

Было слышно, как присутствовавшие на мероприятии аплодировали, когда политики разрезали торт, а сам Кейси добавил к видеозаписи подпись «51-й штат». Конгрессвумен Анна Паулина Луна также поделилась фотографией торта в своих социальных сетях и отметила под публикацией премьер-министра Дании Метте Фредериксена.

21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. Он добавил, что отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам.

При этом, по данным журналистов, соглашение между НАТО и США по Гренландии не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону. В материале говорится, что документ предполагает размещение на территории Гренландии передовой системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше