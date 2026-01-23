Американские республиканцы поделили и съели торт в виде Гренландии

Представители Республиканской партии США разрезали съели торт в форме Гренландии с американским флагом, чтобы отпраздновать сделку с Североатлантическим альянсом (НАТО) о контроле над островом. Соответствующие кадры в среду, 21 января, опубликовал член партии от штата Нью-Джерси Майкл Кейси.
Было слышно, как присутствовавшие на мероприятии аплодировали, когда политики разрезали торт, а сам Кейси добавил к видеозаписи подпись «51-й штат». Конгрессвумен Анна Паулина Луна также поделилась фотографией торта в своих социальных сетях и отметила под публикацией премьер-министра Дании Метте Фредериксена.
21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. Он добавил, что отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам.
При этом, по данным журналистов, соглашение между НАТО и США по Гренландии не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону. В материале говорится, что документ предполагает размещение на территории Гренландии передовой системы противоракетной обороны «Золотой купол».