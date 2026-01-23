В Румынии увидели огненный смерч в Одессе: главная новость СВО 23 января

Очевидцы сообщили о порядка 35 прилетах по военным объектам на Украине в ночь на 23 января. Целями «Гераней» стали объекты ВПК и связанные с ними объекты энергетики, а также понтонный мост в районе Маяков под Одессой, по которому осуществляли доставку вооружения и других грузов для ВСУ из Румынии. Кадры, запечатлевшие, как взлетают на воздух мост и взрываются другие объекты ВСУ, попали в Сеть.
Оценивая главную новость СВО от 23 января, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru отметил, что уничтожение мостов ведется не только в тылу, но и на передовой, чтобы разрушить логистику, изолировать группировку ВСУ и лишить ее обеспечения, начиная от вооружения и заканчивая продуктами.
«Наши военные регулярно уничтожают понтонные мосты в районе Маяков и на всей линии боевого соприкосновения, разрушая логистику. На этом направлении делается все, чтобы изолировать украинские группировки, брать их в кольцо, клещи принуждать к сдаче или уничтожать», — отметил он.
Дандыкин обратил внимание на то, что еще одной важной целью ударов являются объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса.
«Бьем по энергетике, потому что она непосредственно связана с военным нуждами и ВПК. Целями ударов являются производственные комплексы, цеха по сборке беспилотников», — сказал собеседник издания.
Как стало известно, Одессу накрыл очередной блэкаут. При этом многие горожане заявляют, что у них нет электричества уже несколько суток. Жители Одессы буквально замерзают в своих квартирах, поскольку остались без отопления и электричества. В «Укрэнерго» признают, что ограничения потребления электроэнергии в большинстве областей Украины становятся все более жесткими.