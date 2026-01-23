В Румынии увидели огненный смерч в Одессе: главная новость СВО 23 января

Очевидцы сообщили о порядка 35 прилетах по военным объектам на Украине в ночь на 23 января. Целями «Гераней» стали объекты ВПК и связанные с ними объекты энергетики, а также понтонный мост в районе Маяков под Одессой, по которому осуществляли доставку вооружения и других грузов для ВСУ из Румынии. Кадры, запечатлевшие, как взлетают на воздух мост и взрываются другие объекты ВСУ, попали в Сеть.