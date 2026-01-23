Эксперты рассказали, есть ли реальная выгода от установки ГБО в автомобиле

Переход на газовое оборудование может снизить расходы на топливо, но требует значительных первоначальных вложений и имеет ряд ограничений. Такую оценку «Ленте.ру» дали специалисты сертифицированных сервисных центров по установке ГБО.
Главным преимуществом они назвали цену газа, которая примерно в два раза ниже стоимости бензина. Кроме того, газовое топливо обладает высоким октановым числом, что снижает износ двигателя, не образует нагара и продлевает срок службы моторного масла и свечей.
Эксперты также отметили, что дублирование топливной системы увеличивает запас хода автомобиля, а газ считается более экологичным видом топлива.
К основным недостаткам специалисты отнесли ограниченную сеть газовых заправок, более длительную процедуру заправки и повышенный расход топлива по сравнению с бензином на 10−20 процентов. Также необходимо учитывать стоимость установки оборудования, которая составляет от 40 до 150 тысяч рублей, и ежегодное техническое обслуживание.
Эксперты обратили внимание, что газовый баллон может занимать полезное пространство багажника или ухудшать управляемость автомобиля. Кроме того, работа на газе приводит к повышению температуры выхлопных газов, что на некоторых современных автомобилях может повредить каталитический нейтрализатор.
