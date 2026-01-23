«Нет ничего дороже»: Александр Розенбаум призвал к миру во время концерта в Дубае

Розенбаум заявил, что считает себя «профессиональным гражданином» своей страны и всей планеты, и поэтому желает всем людям мира. Публике музыкант пожелал, чтобы они жили в спокойной обстановке и дети их росли в абсолютной безмятежности. В продолжение своей речи певец исполнил композицию, которую аудитория встретила как настоящий гимн миру.
«Потому что как гражданин, а я себя считаю профессиональным гражданином этой планеты и своей страны, я всем людям желаю всегда мира. Это главное, что было и есть. Нет ничего дороже для людей», — заявил Розенбаум.
Ранее сообщалось, что запланированный концерт Александра Розенбаума в Сургуте был отменён без объяснения причин. В официальном сообщении говорится лишь об отмене мероприятия, без каких-либо разъяснений причин такого решения. Организаторы предоставили зрителям информацию и рекомендации по процедуре возврата билетов. Примечательно, что отмена коснулась исключительно сургутского концерта.
